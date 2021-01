BIELEFELD (dpa-AFX) - "Westfalen-Blatt" zur CDU:



"Sie hat auch nur eine der insgesamt 1001 Delegiertenstimmen, und doch hängt Angela Merkels Schatten riesengroß über der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden. Wieder einmal. Schon Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrer gerade einmal zweijährigen Amtszeit nicht nur neben, sondern eben auch an der Kanzlerin gescheitert - und das, obwohl die Saarländerin Merkels Wunschkandidatin für ihre Nachfolge war. AKK hat sich getäuscht und so enttäuscht - aber inzwischen weiß jeder, dass die Kanzlerin noch nicht einmal ihr zuliebe bereit war, ihre Macht aus freien Stücken zu teilen. Wenn die Delegierten nun abstimmen, fällen sie erneut ein Urteil über die Ära Merkel. Brechen sie mit ihrem Kurs oder setzen sie auf Kontinuität? Zurück in die Zukunft oder weiter so? Und nicht zu vergessen: Der neue Vorsitzende wird sich in den nächsten acht Monaten auch über seine Beziehung zur Kanzlerin definieren müssen."/yyzz/DP/he