Das zuletzt zaghaft zurückgekehrte Vertrauen der Anleger wird jetzt untermauert: Nach dem Oktober-Schock haben überraschend gute Geschäftszahlen des Softwarekonzerns SAP am Freitag für gute Stimmung gesorgt. In einem schwachen Marktumfeld waren die Aktien mit klaren Gewinnen in den Handel gestartet, der Schwung ließ aber schnell nach. Mit dem immer stärker unter Druck geratenen DAX rutschten sie am Nachmittag noch ins Minus und schlossen 0,65 Prozent tiefer. Vorgelegt wurden Eckdaten zum vergangenen ...

