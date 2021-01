Der FTSE 100-Index hat in den letzten zwei Monaten mehr als tausend Punkte zugelegt, nach dem Erfolg des Covid-19-Impfstoffs und einem politisch stabilen Wahlergebnis in den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt. Aber trotzdem gebrannt vom Jahr 2020, plagt mich die Frage - kann die Rallye an der Börse weitergehen? Die Frage gewinnt an Bedeutung, weil es tatsächlich Risiken für die Rallye an der Börse gibt. Unterm Strich denke ich aber, dass die Chancen im Moment für einen weiteren Anstieg des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...