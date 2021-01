Hong Kong (ots/PRNewswire) - Unter dem Thema ExperienceMore präsentiert TCL den KI x IoT Lifestyle mit seinen neuesten Weiterentwicklungen im Displaybereich und beeindruckenden Multi-Kategorie-AngebotenTCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Player der globalen TV-Industrie und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, beginnt das Jahr auf der CES 2021 entschlossener denn je mit spannenden Ankündigungen, um seine Mission zu erfüllen, das Leben durch innovative Mini-LED-Technologie der nächsten Generation intelligenter zu machen."TCL ist stolz darauf, an der CES 2021 teilzunehmen und Teil dieser dynamischen Branche zu sein. Wir sind eine der führenden Unterhaltungselektronikmarken der Welt und die zweitgrößte TV-Marke in Amerika und unsere Mission ist es, mithilfe unserer AIxIoT-Strategie das Leben mit innovativer Technologie intelligenter zu machen. Wir verpflichten uns, weiterhin unseren Nutzern weltweit die besten intelligenten Produkte und Dienstleistungen anzubieten", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics.Die diesjährige Veranstaltung wird die allererste "virtuelle CES" sein, die die Widerstandsfähigkeit und globale Einheit demonstriert, die uns alle in die Zukunft trägt, trotz der Herausforderungen, die das Jahr 2020 für die Welt gebracht hat.TCL wird auf der CES 2021 an mehreren Sitzungen teilnehmen, u. a. einer weltweiten Pressekonferenz (dem Global Press Announcement), und seine allerneuesten Technologien für Displays vorstellen sowie eine ganze Reihe von Smart Home-Geräten präsentieren, die ganz neue Erlebnisse für Benutzer bieten.Bekannt für Mini-LED- und QLED-Fernseher, preisgekrönte Soundbars, Smart-Home-Geräte und beliebte Mobilgeräte, die von der aktuellen AIxIoT-Strategie angetrieben werden, verschiebt TCL weiterhin die Grenzen des Möglichen für Display- und Audiotechnologie und treibt diese voran.Am 11. Januar wird TCL beim CES 2021 Global Press Announcement seine mit Spannung erwarteten Innovationen im Bereich Mini-LED und zukünftiger Display-Technologien vorstellen. Damit dürfte das Unternehmen die Aufmerksamkeit und das Interesse der Medien und der Unterhaltungselektronikbranche auf sich ziehen.Im Folgenden, Details zu den Events, an denen TCL bei der CES 2021 teilnimmt:**Alle Sessions werden unter https://www.tcl.com/ces2021.html ins Netz gestellt# Die angegebenen Zeiten und Daten beziehen sich auf Eastern Time (UTC-5) an der amerikanischen OstküsteGlobal Press AnnouncementUhrzeit: 11:00-11:30 UhrDatum: 11. Januar 2021Produkt-Spotlight für NordamerikaUhrzeit: 13:00-13:30 UhrDatum: 12. Januar 2021Produkt-Spotlight weltweitUhrzeit: 7:30-8:00 UhrDatum: 13. Januar 2021Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Industrie. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut OMDIA rangierte TCL im zweiten Quartal des Jahres 2020 gemessen am Umsatzvolumen auf Platz 2 des globalen Fernsehmarktes. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393967/CES2021_Teaser.jpgPressekontakt:TCL GlobalSiyang Wang /Mason Zhong+86 755 33311656pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127783/4813737