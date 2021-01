Öl, Gold und die Märkte abseits von Aktien

So lange ist es gar nicht her, dass an den Ölmärkten wundersame Dinge beobachtet werden konnten. Im April 2020 waren die Notierungen erstmals in den negativen Bereich gerutscht. Die weltweite Corona-Pandemie hatte für Kontakt- und Reisebeschränkungen sowie Lockdowns gesorgt. Angesichts der drastisch zurückgefahrenen wirtschaftlichen Aktivität fiel auch die Ölnachfrage.

OPEC+ musste reagieren

Zum Ende des Jahres hat sich die Lage etwas entspannt. Zudem lassen die Corona-Impfungen auf eine wirtschaftliche Erholung hoffen. Der derzeitige deutsche Lockdown zeigt allerdings auch, dass diese Erholung möglicherweise nicht ganz so schnell vonstatten gehen dürfte wie erhofft. Entsprechend galt es für die OPEC+ zu Beginn des Jahres 2021 zu reagieren.

Diese will die Ölproduktion angesichts der schwierigen Marktlage zurückfahren. Allen voran das Schwergewicht der Organisation, Saudi-Arabien. Das Königreich hatte überraschend verkündet, seine Produktion in den Monaten Februar und März um 1 Million Barrel pro Tag senken zu wollen, während die anderen Mitglieder diese weitgehend konstant halten oder sogar leicht erhöhen werden.

Ölpreise auf 11-Monats-Höchstständen

Dieser Schritt trug dazu bei, dass die Ölpreise zuletzt auf neue 11-Monats-Höchststände klettern konnten. Zumal die Präsidentschaft Joe Bidens und die Kontrolle der Demokraten über beide Kammern des US-Kongresses die Wahrscheinlichkeit für weitere US-Corona-Hilfspakete und damit die Ankurbelung der größten Volkswirtschaft der Welt erhöhen.

Wenig Aufregung beim Goldpreis

Zum Jahreswechsel erlebten die Bitcoin-Notierungen einen unglaublichen Schub und erreichten Anfang 2021 ein neues Rekordhoch bei knapp 41.600 US-Dollar. Innerhalb von wenigen Tagen folgte jedoch der Absturz auf knapp 30.600 US-Dollar. Deutlich weniger aufregend als auf dem Markt für Kryptowährungen ging es zuletzt beim Goldpreis zu.

