Bei der Aktie des E-Commerce- und Cloud-Konzerns Amazon ist schon seit Herbst die Luft raus. Auch diese Handelswoche hat der Wert bei plus/minus null geschlossen. Charttechnisch sieht der Titel jedoch richtig spannend aus. Bereits nächste Woche könnte es bei dem Papier zu einer neuen Trading-Chance kommen.Seitdem die Amazon-Aktie am 2. September ihr Rekordhoch bei 3.552,25 Dollar markierte, konsolidiert sie in Form eines symmetrischen Dreiecks. Inzwischen bahnt sich ein Ausbruch an, da der Kurs ...

