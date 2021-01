DJ Söder erwartet erfolgreiche Zusammenarbeit mit Laschet als CDU-Chef

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder zeigte sich nach dem Wahlsieg von Armin Laschet zuversichtlich für die Kooperation mit dem neuen CDU-Chef. "Freue mich auf unsere Zusammenarbeit! Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte der Union fortschreiben", schrieb Söder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Zuvor hatte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet gegen seine Mitbewerber, den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz und den Außenpolitiker Norbert Röttgen, durchgesetzt. Das Votum auf dem digitalen Parteitag muss noch in einer Briefwahl durch die 1.001 Delegierten bestätigt werden. Das Ergebnis wird am 22. Januar bekannt gegeben. Söder und Laschet werden gemeinsam über den Spitzenkandidaten der Union für die Bundestagswahl im September entscheiden.

Andere Parteien sehen Herausforderungen für Laschet

Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der auch SPD-Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im September ist, gratulierte Laschet. "Das ist eine große Aufgabe mit großen Vorgängerinnen & Vorgängern. Ich wünsche ihm dafür ein glückliches Händchen. Dieses Jahr hat es in sich und wird eine Herausforderung für uns alle. Glück auf sagt man bei uns dazu - alles Gute", so Scholz auf Twitter.

SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken sagte, dass vor Laschet eine große Aufgabe liege, nämlich die CDU zusammenzuführen. "In der Koalition steht mit der Bewältigung von Corona eine Herausforderung an, die keinen weiteren innerparteilichen Wettbewerb der Konservativen verträgt", mahnte Esken auf Twitter.

FDP-Chef Christian Lindner spielte in seinen Glückwünschen an Laschet auf die Koalition der Union mit der FDP in Nordrhein-Westfahlen an. "Auf so gute Zusammenarbeit und so sportlichen Wettbewerb als Bundesvorsitzende wie wir beides als NRW-Landesvorsitzende früher schon hatten", schrieb er auf Twitter.

Die Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock sieht ihre Partei in einem spannenden politischen Wettbewerb um die Frage, "welche Kraft unser Land mutig, entschlossen, mit neuem Schwung aus der Krise führt".

