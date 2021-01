Der Aktien-Schnelltest im thematischen XL-Format und inkl. einer Wasserstoff-Perle mit attraktiver Bewertung. Doch nicht alles, was nach Potenzial riecht - oder so verkauft wird, verdient auch einen Platz im Depot. Auch das taucht in diesem Schnelltest-Gespräch von Moderator Michael Hüsgen (Bernecker TV) und Bernecker-Experte Volker Schulz (Der Aktionärsbrief) in der Sendung vom 14.01.2021 auf. Schlaglichter:



++ Weichai Power - Wasserstoff-Perle mit KGV 13/14++ NIO - Massive Bewertung++ Rock Tech Lithium - Da tanzt der Bulle!++ TUI - Mangel an Kursfantasie++ Dt. Familienversicherung - Kalte Dusche!++ Haier Smart Home - Kursfantasie für die Deutschland-Version der Aktie++ Clean Power Capital - Finger weg!++ Freeport-McMoRan - Kupfer wichtig für E-Mobility, Solar und Windenergie



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es auch hier entlang:









Oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/IVSDGjNP-ZU

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de