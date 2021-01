Beyond Meat ist eine neue Partnerschaft eingegangen. Nachdem man bereits mit Fast-Food-Ketten wie Del Taco, Carl's Jr., McDonald's und Subway zusammenarbeitet, kündigte die Gesellschaft nun eine neue Partnerschaft mit Taco Bell an. Die Aktien von Beyond Meat explodierten regelrecht nach der Ankündigung. Durchaus zu Recht, denn Taco Bell ist ein Schwergewicht im Fast-Food-Markt.Taco Bell's Heimatmarkt sind die USA. Aktuell betreibt man dort 6.611 Filialen, hat aber in den letzten Jahren eine weltweite Expansion begonnen, die sehr breit aufgestellt ist. Vorrangig versucht die Gesellschaft im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa Fuss zu fassen. In Fernost sind Indien, Korea und Japan mit Abstand die wichtigsten Märkte. In Europa hat Taco Bell vor allem in Spanien und Grossbritannien eine starke Vertretung. Taco Bell gehört zu Yum! Brands. Die Holdinggesellschaft besitzt unter anderem auch Ketten wie Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut.

