BERLIN (IT-Times) - Die deutsche Gebrauchtwagenplattform Auto1, zu der auch die B2C-Website "wirkaufendeinauto.de" gehört, kündigt einen Börsengang in Deutschland an. Geplant ist eine Notierung der Aktie von Auto1 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Börsengang soll rund eine Mrd. Euro in die Kassen...

Den vollständigen Artikel lesen ...