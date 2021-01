Das Jahr 2020 hat Anlegern einiges abverlangt. Nach einem Crash im Frühjahr legten die Börsen eine überraschende Erholung aufs Parkett, die Unsicherheit der Marktteilnehmer spiegelte sich allerdings in starken Schwankungen wieder. Was Investoren im neuen Jahr tun können, um das Risiko zu begrenzen, zeitgleich aber an der positiven Marktentwicklung zu partizipieren, rät ein Experte von Allianz Investment Management.? Viele Anleger haben 2020 Chancen verpasst? Volatile Märkte brachten Unsicherheit? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...