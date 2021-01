Bitcoin in Bewegung: Auf das Hoch folgt(e) der Einbruch. Die Notierung der weltgrößten Kryptowährung hat zuletzt wieder ein Drittel ihres Wertes verloren. Zuvor war der Kurs auf ein neues Allzeithoch geschossen, hatte in der Spitze knapp die Marke von 42.000 US-Dollar erreicht. Anleger achten jetzt auf dieses Signal.Bitcoin-Investoren haben sich längst dran gewöhnt. Die Volatilität bei der weltgrößten Kryptowährung ist enorm. Am 17. Dezember stieg der Kurs erstmals über die Marke von 20.000 US-Dollar. ...

