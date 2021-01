* Die Ignoranz der Medien gegenüber dem Goldmarkt ist bullish* Charttechnischer Frühstart sorgt für willkommene Verunsicherung und günstige Kurse* Bullishe Signale nicht nur im Edelmetallsektor* Was Sie über Bitcoin & Co. wissen sollten* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Veraltete Tanker der Bundeswehr

Liebe Leser,



auch wenn viele Anleger es nicht wahrhaben und die Mainstreammedien es nicht hören wollen, in den vergangenen 5 Jahren haben Sie mit Gold in Euro einen Kursgewinn von 66,3% erzielt, im Dollar waren es sogar 78,6%. Der DAX ist im gleichen Zeitraum nur um 27,7% gestiegen. Als Goldanleger haben Sie also erheblich besser abgeschnitten als der durchschnittliche deutsche Aktionär. Diese Aussage gilt übrigens auch für die vergangenen 20 Jahre.



Das zu erwähnen, ist mir wichtig, weil ich Anfang 2001 ausdrücklich eine langfristige Kaufempfehlung für Gold gegeben habe. Und in meinem 2003 gemeinsam mit Roland Leuschel verfassten Buch "Das Greenspan Dossier" haben wir Gold als Basisinvestment für jeden sicherheitsbewussten Anleger empfohlen - bei Kursen um 350 $ pro Unze.

