Wir sahen in der abgelaufenen Woche wieder Abgaben bis zur Januar-Mitte im DAX und anderen Indizes. Eine Konsolidierungsphase könnte anstehen, die den Markt beinahe die Gewinne aus diesem Jahr kostete. Was sind hierbei die Unsicherheitsfaktoren? Klassische Konsolidierungswoche Das internationale Umfeld tat es dem DAX gleich und konsolidierte in vielen Regionen. Allein die asiatischen Märkte konnten sich abkoppeln, wie folgende Übersicht von Teletrader ...

