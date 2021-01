Am Samstag liefert die Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) eine "fette Übernahme" für bis zu 210 Mio USD in Cash gezahlt wird. Teilweise finanziert durch eine 25 Mio EUR Kapitalerhöhung von Oaktree Fonds gezeichnet, die sich langfristig engagieren wollen.Und übernommen werden 100 % von KingsIsle Entertainment Inc. Die Parteien haben sich auf einen festen Kaufpreis in Höhe von 126 Mio. USD auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis geeinigt, plus bis zu 84 Mio. USD, die an die Verkäufer als Earn-Out-Zahlungen gezahlt werden können, abhängig von der Höhe der zukünftigen Umsatzerlöse. ...

