Ein Strafverfahren gegen ihn sei zu 99 Prozent sicher, sagt der Kläger."Die Wahrscheinlichkeit, dass Ralph Hamers strafrechtlich verfolgt wird, liegt bei mehr als 99 Prozent", sagt Pieter Lakeman dazu im Gespräch mit der "NZZ am Sonntag". Der Oberstaatsanwalt habe ihm per Brief am 8. Januar zugesichert, dass es zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...