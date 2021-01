JPMorgan hat ein weiteres Rekordergebnis vorgelegt und konnte in vielen Bereichen positiv überraschen. Im Mittelpunkt des Interesses stand vor allem der Nettogewinn von 12,1 Mrd. US-Dollar. Deutlich mehr als die Analysten erwartet hatten, wenngleich hier ein Haken mit dabei war. Dazu gleich mehr. Fakt ist:Bei JPMorgan laufen alle Bereiche auf Hochtouren. Die wichtigste Bank Amerikas konnte im 4. Quartal einen Umsatz von 30,2 Mrd. US-Dollar erzielen, was 3 % über dem Vorjahresquartal lag, trotz Corona-Krise. Der Umsatz ausserhalb des Kreditgeschäfts erreichte ein Niveau von 16,8 Mrd. US-Dollar (+13 %) und wurde im Wesentlichen von höheren Einnahmen aus dem Investmentbanking gespeist, dem Hypothekengeschäft und einer positiven Entwicklung von Beteiligungen in der hauseigenen "Bad Bank".

