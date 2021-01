Akzo Nobel (AKZA): Zukauf von New Nautical Coating könnte sich auszahlen! >>> BREAKOUT SETUP <<<

Gezielte Stärkung der Wettbewerbsposition bei Farben und Lacken für Akzo Nobel (AKZA). Jetzt einsteigen? Details HIER bei ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:Die Akzo Nobel-Aktie legte in den vergangenen sechs Monaten bei einem recht volatilen Verlauf rund 6.5 Prozent zu. Nach dem Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch zum 20er-EMA lief der Kurs in den letzten drei Tagen seitwärts und könnte bei nächster Gelegenheit nach oben ausbrechen. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung vor dem Triggern wäre für unser Long Setup durchaus positiv.Akzo Nobel hatte im Jahr 2018 das Spezialchemie-Geschäft ausgegliedert, um eine Übernahme abwehren zu können. Man konzentrierte sich auf den Bereich Farbe und Lacke und gehört dort weltweit zu den Top 3 der Branche. Erst vor zwei Wochen, wurde gemeldet, dass man gedenke, die US-Firma New Nautical Coatings zu kaufen, um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Die fundamentalen Kennzahlen zeigen einen stabilen Aufwärtstrend mit einem Ausreißer nach oben als Folge des Verkaufs der Spezialchemie-Aktivitäten im Jahr 2018.Tigger: 90.05 EUR, Kursziel: 92.00 EUR, Stopp Loss 89.01 EURWir setzen den Trigger über die Widerstandslinie und den Stopp Loss unter das Tagestief vom vergangenen Mittwoch. Mit dem Kursziel beim Pivot-Hoch erreichen wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1.9. Gegebenenfalls können wir das Setup intraday noch etwas anpassen und das CRV optimierenAussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/akzo-nobel-akza-zukauf-von-new-nautical-coating-koennte-sich-auszahlen/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AKZA.