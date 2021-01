Die Übernahme des US-amerikanischen Konzerns Monsanto durch Bayer (ISIN: DE000BAY0017; WKN: BAY001) brachte dem Vorstandsvorsitzenden des Leverkusener DAX-Unternehmens Werner Baumann scharfe Kritik ein und zog einen langfristigen Abwärtstrend der Bayer-Aktie nach sich, der sich vor gut zwei Monaten in einem mehrjährigen Tief bei 39,91 Euro im Xetra niederschlug (NTG24 berichtete).Allianz mit CureVac zwecks Beschleunigung des ImpfstoffprozessesDie Verkündung eines Kooperations- und Servicevertrages mit dem Tübinger Impfstoffhersteller CureVac (ISIN: NL0015436031; WKN: A2P71U) brachte dem Unternehmen zu Beginn des Jahres seit Langem wieder positive Schlagzeilen ein. So teilte Bayer mit angesichts der Impfstoffknappheit in Deutschland und anderen Ländern CureVac nach erfolgter Zulassung bei der Entwicklung und Produktion seines CVnCoV-Impfstoffes künftig unterstützen zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...