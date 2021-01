DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 18. Januar

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt 07:25 DE/Hypoport SE, Jahresergebnis, Berlin 08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe November 10:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme (per Livestream) an der Generalversammlung der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien 13:30 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg; gg 16:00 virtuelle PK, Fellbach 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 15:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zur Ausweitung des Kinderkrankengeldes, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2020, London - Börsenstart in Paris und Mailand von Stellantis, dem aus der Fusion von PSA Peugeot Citroen und Fiat Chrysler Automobiles hervorgegangenen Autokonzern - Börsenfeiertag in den USA ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

