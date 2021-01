Börsenjahr 2021: Vom Büffel zum Bullen…

Das Börsenjahr 2021 ist bereits einige Tage alt, dennoch ist es noch nicht zu spät, einen kurzen Ausblick darauf zu werfen. Zumal im langjährigen Wachstumstreiber China das neue Jahr erst am 12. Februar beginnt und das Reich der Mitte immer für Impulse gut ist. Im chinesischen Kalender spricht man dabei 2021 vom Jahr des Büffels - die Assoziation zum Bullen ist da nicht fern. Doch der Reihe nach.

Die Corona-Pandemie thront auch in ihrem zweiten Jahr über allem. Immerhin: Die Impfstoffentwicklung sorgt für ein Licht am Ende des Tunnels. Die Impf-Geschwindigkeit lässt noch etwas zu wünschen übrig, aber es läuft von Tag zu Tag besser. Dennoch sollten wir uns aktuell nicht zu sicher fühlen.

Die Unsicherheitsfaktoren an der Börse

Während der Lockdown nun zunächst einmal bis Ende Januar weiterläuft verbreiten sich die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus weiter. Wie stark diese bereits in Kontinentaleuropa Fuß gefasst haben, ist noch immer unklar. Klar ist:

In Großbritannien und Irland hat die britische Mutation das bisherige Virus weitgehend verdrängt und zu einem dramatischen Anstieg der Fallzahlen geführt. Einfach nur, weil es ansteckender ist. Das sollte uns mahnen, uns nicht zu sicher zu fühlen. Zwar bringt die Impfung ein gehöriges Maß an langfristiger Sicherheit, dennoch sollte auch aus Vorsichtsgesichtspunkten nicht zu sorglos auf die nächsten Wochen geschaut werden.

Bildquelle: Pixabay / geralt

Ära Biden beginnt

Mit der Amtsübernahme am 20. Januar beginnt in den USA die Ära Joe Biden. Der neue US-Präsident kann auf stabile Mehrheiten im Kongress zurückgreifen, weshalb in den USA eher "grüne" Themen in nächster Zeit eine Rolle spielen sollten.

