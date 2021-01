Corona-Impfstoffe bestimmen Tempo der wirtschaftlichen Erholung - Fortsetzung der großzügigen Fiskalpolitik 2021 noch offen - Viel Spielraum für eine weitere Rotation in Richtung der Verlierer des Jahres 2020 Laut Janus Henderson Investors beginnt das Jahr 2021 in der Erwartung eines Wiederaufschwungs in der zweiten Jahreshälfte als zentrales Makrothema, getragen von Konsensprognosen, die eine V-förmige Erholung des globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...