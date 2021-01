Angesichts einer sich abzeichnenden Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns in Deutschland scheuen Anleger auch zu Wochenbeginn das Risiko. So steht der DAX nach seinen deutlichen Verlusten am vergangenen Freitag weiter unter Druck, der Broker IG taxiert ihn knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,2 Prozent auf 13.759 Punkten.Bund und Länder beraten an diesem Dienstag über weitere Corona-Beschränkungen. Es wird damit gerechnet, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden. "Die Anleger ...

