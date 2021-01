Wochenausblick: Beginn der Quartalssaison, EZB Pressekonferenz und Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten

Werbung



Die Agenda der kommenden Woche ist gut mit bedeutungsvollen Konjunkturdaten gefüllt. Am Dienstag wird mit großer Spannung der harmonisierte Verbraucherpreisindex aus der Bundesrepublik erwartet. Der Höhepunkt der Woche folgt am Mittwoch mit der Vereidigung des amerikanischen Präsidenten. Am Donnerstag ist die Pressekonferenz der EZB angesetzt und kurz vor dem Wochenende wird der monatliche PMI Gesamtindex für Deutschland veröffentlicht.



Montag

In der Früh beschäftigen sich Anleger zunächst mit den Einzelhandelsumsätzen und dem Bruttoinlandsprodukt aus China. Generell hat dieser Indikator Einfluss auf den Forex-Markt. Am Morgen veröffentlicht Fraport die Verkehrszahlen von Dezember 2020. In den USA bleibt die Börse aufgrund eines Feiertages geschlossen.





Dienstag

Vor Börsenbeginn um 8 Uhr wird der harmonisierte Verbraucherpreisindex aus Deutschland veröffentlicht. Dieser wird verwendet, um die Preisstabilität der Eurozone quantitativ zu bewerten. Lindt & Sprüngli präsentiert Ihren Jahresumsatz, währenddessen Alstom und Logitech Ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Um 10 Uhr erscheint die erwartete EZB Bankkredit Umfrage und gibt besseren Überblick über die Finanzierungsbedingungen der Eurozone. Zeitgleich tagen auch EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Am Abend geben die Bank of America, Goldman Sachs und Netflix Ihre Q4-Zahlen heraus.

Mittwoch

China teilt in der Nacht die PBoC Leitzinsentscheidung mit. Um 08.00 Uhr folgen die Daten des Verbraucherpreisindex aus Großbritannien. Dieser ist ein essenzieller Indikator um die Inflation und Veränderung im Kaufverhalten zu messen. Um 11.55 Uhr veröffentlicht die UnitedHealth Group Ihre Quartalszahlen. Einen Einfluss auf die Tagesentwicklung an den Börsen dürfte die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten haben. Joe Biden wird fortan als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die Amtsgeschäfte übernehmen. Um 22.15 Uhr werden die Q4-Zahlen der United Airlines Holding erwartet.

Donnerstag

Der Nachmittag startet mit der Pressekonferenz der EZB zur Geldpolitik. Aus den USA stehen um 14.30 Uhr die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Auf viel Beachtung dürften auch die Quartalszahlen von Intel und IBM um 22 Uhr stoßen.

Freitag

Der letzte Arbeitstag in der Woche beginnt mit der Veröffentlichung des monatlichen Markit PMI Gesamtindex für Deutschland. Zeitgleich wird auch der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes bekannt gegeben. Dieser gibt einen Überblick über den Status quo des Umsatzes und der Beschäftigung. Am Nachmittag gibt Schlumberger Ltd. Ihre Q4-Zahlen bekannt. Später folgt die Veröffentlichung über die Verkäufe bestehender Häuser, um einen Einblick in den Immobilienmarkt der USA zu bekommen.

