NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 370 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ashik Musaddi gab sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den europäischen Versicherungssektors im laufenden Jahr. Bei den großen Assekuranz-Konglomeraten wie Zurich sieht er den Fokus auf den Dividenden, der Preisentwicklung, der Solvabilität und der Kapitalposition./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

