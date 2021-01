2020 wurden in Deutschland 30.800 Motorroller des italienischen Herstellers neu zugelassen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 63 %. In anderen Ländern dürfte es ebenfalls deutliche Zuwächse gegeben haben. Zu Pandemiezeiten, in denen viele Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel meiden, stellen Motorroller eine sehr flexible Mobilitätslösung dar. Die Aktie von PIAGGIO hat sich seit dem Ausverkaufstief vom vergangenen März schon verdoppelt, dürfte aber weiter zulegen. Mit einem KGV von 18 ist die Aktie noch verhältnismäßig vernünftig bewertet. Darüber hinaus winkt eine Dividendenrendite von 4,3 %. Die Widerstandszone bei 3,10/3,20 € dürfte schon bald überwunden werden. Dann dürfte der Kurs schnell das Allzeithoch von knapp 4 € in Angriff nehmen.



