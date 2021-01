The following instruments on XETRA do have their first trading 18.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.01.2021Aktien1 ES0184980003 ADL Bionatur Solutions S.A.2 FR0013247244 Adomos S.A.3 FR0011005933 Biosynex4 SE0015382031 Endomines AB5 US3165001070 Fidus Investment Corp.6 SG1F76860344 Hong Leong Asia Ltd.7 FR0013233475 Lysogene S.A.8 FR0010812230 Madvertise9 JP3869960009 Money Forward Inc.10 JP3713200008 Nissha Co. Ltd.11 US74915M2098 Qurate Retail Inc.12 NO0003117202 Reach Subsea ASA13 NO0010734122 Vistin Pharma ASA14 CA38065L1058 Gold Mountain Mining Corp.15 NL0010949392 Cnova N.V.16 JP3048370005 Mirai Corp.17 CA7557541082 Ready Set Gold Corp.18 NL00150001Q9 Stellantis N.V.19 CA37428G1000 GetSwift Technologies Ltd.20 US0215131063 Pacific Ethanol Inc.Anleihen/ETC1 USU05375AR81 Avis Budget Car Rental LLC2 US166756AX48 Chevron USA Inc.3 FR0014001JU1 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale4 XS2281299763 CBOM Finance PLC5 XS1128324164 Puma International Financing S.A.6 XS2289799889 Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.7 US683234AS74 Ontario, Provinz8 US78015K7L29 Royal Bank of Canada9 DE000A3H2Y16 Berlin, Land10 XS2289593670 DNB Boligkreditt A.S.11 DE000DD5AUW2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank12 XS2288948859 E.ON SE Deutschland13 XS2288097053 International Bank for Reconstruction and Development14 US22788CAA36 Crowdstrike Holdings Inc15 US195325DX04 Kolumbien, Republik16 DE000MHB27J7 Münchener Hypothekenbank eG17 XS2288906857 Oman, Sultanat18 XS2288905370 Oman, Sultanat19 FR0014001L06 Agence Française de Développement20 XS2288925568 Balder Finland Oyj21 XS2288098457 International Bank for Reconstruction and Development22 XS2289128162 Komercní Banka AS23 XS2289129483 Municipality Finance PLC24 USJ54675BA04 Nippon Life Insurance Co.25 US65562QBQ73 Nordic Investment Bank26 US78015K7M02 Royal Bank of Canada27 US78016EZP59 Royal Bank of Canada28 DE000A287RE9 Shop Apotheke Europe N.V.29 XS2286436451 Yapi Ve Kredi Bankasi AS30 XS2289410420 International Bank for Reconstruction and Development31 XS2289797248 NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.32 XS2265368097 GPF Physical Gold ETC33 XS2265369574 GPF Physical Silver ETC34 XS2265369731 GPF Physical Platinum ETC35 XS2265370234 GPF Physical Palladium ETC