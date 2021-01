Was überzeugt einen von einer Aktie? Vielleicht ist es die bisherige Performance der Aktie. Vielleicht ist es eine große Marktchance. Vielleicht hat das Unternehmen einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil, der einem gefällt. Oder man vertraut auf das Allereinfachste - das gute Bauchgefühl. All dies wären meine Antworten auf diese Frage. Eine gute Übung zu Beginn eines jeden Jahres besteht darin, die Aktien im Depot (oder die, die man kaufen will), durchzugehen und zu beurteilen, wie zuversichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...