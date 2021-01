Die Aareal Bank Gruppe wird das Geschäftsjahr 2020 mit einem negativen Konzernbetriebsergebnis in "zweistelliger Millionenhöhe" abschließen.Grund dafür sei eine gegenüber den ursprünglichen Erwartungen erhöhte Risikovorsorge, teilte die Bank in einer Pflichtmitteilung mit. Außerdem strebt das Bankhaus eine Dividendenzahlung von insgesamt 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 an. Die vollständigen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 will die Aareal Bank am 24. Februar veröffentlichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...