ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ArcelorMittal nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Die Aktien des Stahlkonzerns erschienen mittlerweile fair bewertet, auch weil es das Risiko für sinkende Gewinnmargen im ersten Halbjahr gebe, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Schuldenabbauziel dürfte der Konzern aber liefern. Das Kursziel hob der Experte von 22 auf 24 US-Dollar an./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 05:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

ARCELORMITTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de