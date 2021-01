Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit leichten Abschlägen in den Handel, so die Analysten der Helaba.Die US-Daten (Empire-State-Index, Einzelhandel, Michigan Sentiment) hätten unter den Erwartungen gelegen, aber per saldo nicht zu nennenswerten Impulsen geführt, sodass der Future mit Verlusten ins Wochenende gegangen sei. Die 10J-Spreads zwischen US-Titeln und Bunds habe sich am Freitag leicht eingeengt, der Aufwärtstrend von September letzten Jahres sei aber intakt. Bereits vor der Vorstellung näherer Details des Hilfsprogramms hätten die Treasury-Renditen angezogen. Trotz der "Blauen Welle" dürfte es nicht ganz leicht werden, die geplanten Ausgaben von 1,9 Bio. USD umzusetzen, da mindestens 60 Senatoren notwendig wären. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...