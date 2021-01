Die Anleger bleiben zu Wochenbeginn in Deckung. Denn in der Corona-Krise zeichnen sich weitere Verschärfungen ab und in den USA rückt die Machtübergabe näher. Alle weiteren Themen, die für DAX-Anleger wichtig sind, im Überblick:Verschärfung der Maßnahmen belastetBund und Länder wollen an diesem Dienstag über die Corona-Lage in Deutschland beraten. Es wird damit gerechnet, dass weitere Maßnahmen ergriffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...