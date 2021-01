Linde hat in der Zukunftsbranche "Grüner Wasserstoff" durch seine Expertise im Umgang mit dem Gas einen kompetitiven Vorteil. Der Gase-Konzern will den Umsatz mit dem Energieträger mittelfristig vervierfachen. Linde ist weltweit führend in der Herstellung, Verarbeitung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff. Als logischer Schritt wird Linde am Chemiekomplex Leuna in der 2. Hälfte des Jahres 2022 einen PEM-Wasserstoff-Elektrolyseur in Betrieb nehmen. Die Leistung der 24 Megawatt Anlage entspricht in etwa der Versorgung von 600 Brennstoffzellen-Busse für ein Jahr und einer Einsparung von bis zu 40.000 Tonnen Kohlendioxid-Auspuffemissionen. Sauberer Wasserstoff ist ein Eckpfeiler der deutschen und EU-Strategien zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels..Zum Chart .Der Kursverlust im Zuge des Corona-Sell Offs wurde relativ schnell wieder ausgeglichen, ...

