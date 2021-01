Bengaluru, Indien, London und Atlanta (ots/PRNewswire) - Microland (https://www.microland.com/), ein führendes Unternehmen für digitale Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es die Spezialisierung "Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization" erhalten hat. Diese Spezialisierung ist eine Bestätigung für das fundierte Wissen, die umfangreiche Erfahrung und die Expertise von Microland bei der Migration von Windows Server- und SQL Server-basierten Workloads auf Azure.Ausschließlich Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf Kundenerfolg und Qualifikationen ihrer Mitarbeiter erfüllen, und eine Prüfung ihrer Migrationspraktiken durch einen unabhängigen Dritten bestehen, erhalten die Spezialisierung. Microland wird dadurch ein begehrter Partner für Unternehmen, die ihre Anwendungen modernisieren und die Vorteile von Cloud Computing voll nutzen möchten. Dies ist vor dem Hintergrund des kürzlich erfolgten Endes des Supports für Windows Server 2008 R2 und SQL Server 2008 R2 von noch größerer Bedeutung. Es ist eine Bestätigung der umfassenden Kompetenz von Microland und seiner Fähigkeit, Kunden durch sein Angebot von End-to-End-Lebenszyklus-Services wie Planung, Bewertung, Design und Migration bei der Verlagerung ihrer bestehenden Workloads in die Cloud zu unterstützen."Wir verstärken unsere Partnerschaft mit Microsoft immer mehr, und wir freuen uns, dass wir für unsere Fähigkeiten bei der Migration von Windows- und SQL-Workloads in die Cloud mit der Azure Advanced Specialization akkreditiert wurden. Microland ist ein vertrauenswürdiger Name im Azure-Bereich mit vielfältigen Fähigkeiten und Kompetenzen im hybriden Cloud-Management. Diese Spezialisierung unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden im Rahmen unseres Delivery-Excellence-Frameworks erweiterte Azure-Fähigkeiten zu bieten", so Sivakumar Thiyagarajan, Senior Vice President, Strategic Alliances bei Microland.Microland ist seit 1995 Microsoft-Partner und hat 9 Gold-Kompetenzen sowie eine erweiterte Azure-Kompetenz für SQL- und Windows-Migration erreicht. Microland hat mit Kunden auf der ganzen Welt bei umfassenden Migrationen ihrer Anwendungen auf Azure zusammengearbeitet und dabei Azure App Service, Service Environment, SQL Managed Instance, Data Factory, App Insights, Data Lake, Data Bricks, Azure Kafka und AppFabric eingesetzt.Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP) bei Microsoft Corp. kommentierte: "Die fortgeschrittene Spezialisierung 'Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure' hebt die Partner hervor, die als am fähigsten angesehen werden können, wenn es darum geht, Windows-basierte Workloads nach Azure zu migrieren. Microland hat deutlich gezeigt, dass sie sowohl die Fähigkeiten als auch die Erfahrung haben, ihren Kunden eine erfolgreiche Migration zu bieten, damit Kunden die Vorteile der Cloud genießen können."Microland arbeitet mit Kunden in verschiedenen Branchen zusammen, darunter BFSI, Einzelhandel, Hi-Tech, Pharma & Lifesciences. Mit seinen integrierten Anwendungen und Services für die Cloud-Transformation der Infrastruktur sorgt das Unternehmen dafür, dass sie ihre Cloud-Investitionen wirklich optimieren und nutzen können. Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich Hybrid Cloud Estate Management und Cloud-Technologietrends hilft Microland seinen Kunden, Investitions- und Verwaltungskosten zu senken und gleichzeitig die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Neben den Hybrid-Cloud-Migrations- und -Betriebsservices umfasst das Lösungsportfolio von Microland auch Cloud Economics, Data Center Transformation, Disaster Recovery Services und DevOps. Microland hat auch in großem Umfang in seine eigenen Lösungen investiert, beispielsweise in die AIOps-Plattform Intelligeni, die die Automatisierung in den Rechenzentrumsanlagen vorantreibt. Darüber hinaus hat Microland Kompetenzzentren für Migrationsdienste für eine Reihe von Microsoft-Lösungen eingerichtet.Informationen zu MicrolandMicroland bietet digitale Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto "Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Datenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je.Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Bengaluru in Indien. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.