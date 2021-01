So schnell kann die Partystimmung an der Börse auch wieder kippen. Der enorm steile Höhenflug der Ballard-Power-Aktie seit Jahresbeginn hat vergangenen Mittwoch vorerst ein Ende genommen. Seitdem ist der Titel rund 18 Prozent im Minus. Am Freitag hat der Kurs jedoch ein neues charttechnisches Signal generiert. So können Trader jetzt davon profitieren.Die Ballard-Power-Aktie legte bisher einen äußerst spannenden Jahresauftakt hin. Zwischen dem 5. und 13. Januar nahm der Wert um satte 72 Prozent zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...