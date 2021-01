Hypoport trotzt der Pandemie

Der Finanzdienstleister Hypoport (WKN: 549336 / ISIN: DE0005493365) setzt den Wachstumskurs konsequent fort, wie die neuesten Geschäftszahlen für das abgeschlossene Jahr 2020 zeigen, die am Montagmorgen in Berlin bekanntgegeben worden sind. Dabei wurden in allen drei Geschäftssegmenten starke Zuwachsraten verzeichnet.

Beeindruckende Zahlen

Im Geschäftsbereich Kreditplattform verbesserte Europace, Deutschlands führender business-to-business-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, sein Transaktionsvolumen auf Jahressicht um 32 Prozent auf 89,6 Mrd. Euro. Die Sparte Immobilienplattform legte beim Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien um 36 Prozent auf 24,8 Mrd. Euro zu. Und im Bereich Privatkunden wurde 2020 beim Vertriebsvolumen 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 24 Prozent auf 9,2 Mrd. Euro verzeichnet.

