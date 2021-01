Tesla hat in China offiziell mit den Auslieferungen der dort gebauten Model Y begonnen. Derweil laufen die Vorbereitungen für die Produktion des europäischen Model Y in Grünheide weiter - das Werk könnte größer werden als zunächst gedacht. Aber auch beim Model S und Model X verdichten sich die Hinweise auf ein baldigen Refresh. In China wurden am Wochenende an ausgewählte Model-Y-Käufer Einladungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...