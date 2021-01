FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Voestalpine von 27 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die europäische Stahlindustrie dürfte ein solides viertes Quartal hinter sich haben und ein starkes erstes Jahresviertel vor sich, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte seine 2021er Ergebnisprognosen (Ebitda) für die von ihm beobachteten Sektorunternehmen um 7 bis 62 Prozent und liegt damit zwischen 10 und 40 Prozent über den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Voestalpine-Papiere hält der Experte aber für angemessen bewertet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 17:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000937503

