Düsseldorf (ots) - Junge Menschen spielerisch für Technik zu begeistern - darum geht es bei der im März 2021 beginnenden BYTE Challenge der Berliner Hochschulgruppe der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI). Huawei Technologies Deutschland unterstützt den knapp dreimonatigen Informatik-Wettbewerb als Sponsor.Im Zentrum der BYTE Challenge steht die Vermittlung und Anwendung von Wissen über Informatik. Schülerinnen und Schüler der 7. - 10. Klasse können dabei an Programmierkursen und anderen Webinaren teilnehmen, in denen aktuelle Technologietrends wie Virtuelle Realität (VR), Künstliche Intelligenz (KI) oder Blockchain leicht und verständlich erklärt werden. Neben dem technischen Verständnis soll auch der verantwortungsvolle Umgang mit Technik im gesellschaftlichen Kontext im Fokus stehen. Themen wie Cybermobbing oder das Erlangen von digitaler Souveränität spielen ebenfalls eine große Rolle.Carsten Senz, Head of Corporate Communications von Huawei Technologies Deutschland, unterstreicht die Bedeutung der digitalen Bildung: "Huawei ist überzeugt von den Chancen und einem positiven Einsatz der Digitalisierung. In vielen - auch traditionellen - Berufen ist es heute unerlässlich, mit digitalen Tools nicht nur umzugehen, sondern auch an deren Weiterentwicklung verantwortungsvoll mitzuwirken. Es ist sinnvoll und notwendig, junge Menschen früh mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten. Die BYTE Challenge ist eine hervorragende Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler spielerisch an IT heranzuführen und sie in die Lage zu versetzen und zu motivieren, neue Lösungen auszuprobieren. Mit der BYTE Challenge unterstützen wir eine Initiative, deren Gründerin uns von Anfang an durch ihre Eigeninitiative, Kompetenz und Begeisterung mitgerissen hat."Carolin Neumann, Gründerin und Projektleiterin der BYTE Challenge betont den edukativen Charakter der Veranstaltung: "Unsere Mission ist es, mehr Schülerinnen und Schüler für Technik zu begeistern. Die BYTE Challenge findet neben dem klassischen Schulalltag statt. Dabei geht es darum, die erste Berührung mit Technik für die jungen Menschen so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns sehr, mit Huawei einen so namhaften Unterstützer für unser Anliegen gefunden zu haben", so Neumann.Weitere Details und Informationen zur Anmeldung gibt es unter: http://www.byte-challenge.com/