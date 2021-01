Der aktuelle Bundestags-Untersuchungsausschuss zu Wirecard hat jetzt auch einen peinlichen Schriftverkehr zwischen Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz und dem ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun zutage gefördert. Zudem blockieren die Aufsichtsbehörden die Berufung eines Topmanagers in den Vorstand.Am 17. Februar 2019 schreibt Schütz in einer Email in Bezug auf die britische Zeitung "Financial Times" (FT) an Braun: "hab ja in der FT gelesen dass du ganz ein schlimmer bist", gefolgt von einem ...

