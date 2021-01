VW Vzg.: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Obwohl der VW-Konzern einen Rückgang der Auslieferungen der Kernmarke VW im Vorjahr von 15,1 Prozent und auch Absatzrückgänge bei den Tochterfirmen Audi und Skoda verlautbaren musste, wirkten sich die negativen Schlagzeilen nur kurzfristig negativ auf den Kursverlauf der VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) aus.

Wegen der Erwartung eines starken Gewinn- und Liquiditätswachstums für das vierte Quartal und dem immer stärker werdenden Fokus auf teilweise oder vollständig elektrifizierte stuft die Mehrheit der Experten die VW Vzg.-Aktie in ihren jüngsten Analysen als kaufens- oder zumindest haltenswert ein. Wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zum von der Deutsche Bank bei 185 Euro errechneten Kursziel begibt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge in Aussicht stellen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 12.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000MC812B9, wurde beim Aktienkurs von 152,64 Euro mit 1,26 - 1,27 Euro gehandelt.

Kann die VW Vzg.-Aktie in spätestens zwei Wochen zumindest auf 160 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,71 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 144,442 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 144,442 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV0JLJ8, wurde beim Aktienkurs von 152,64 Euro mit 0,84 - 0,85 Euro taxiert.

Gelingt der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen ein Kursanstieg auf 160 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,55 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 141,712 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die VW Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 141,712 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD9DYX1, wurde beim Aktienkurs von 152,64 Euro mit 1,11 - 1,12 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vzg.-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,82 Euro (+63 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de