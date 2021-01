Lupfig (awp) - Die Green Datacenter AG greift für die Entwicklung des Digital-Standorts Schweiz tief in die Tasche. Der Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Rechenzentren will 500 Millionen Franken in einen neuen Datacenter-Campus in Dielsdorf investieren.Baubeginn für das neue Projekt unter dem Namen "Metro-Campus-Zürich" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...