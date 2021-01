Solar- und Windparks sind gefragt wie nie. DER AKTIONÄR nimmt Altempfehlungen unter die Lupe, die zuletzt durchgestartet sind.Die US-Demokraten haben die Wahlen in Georgia gewonnen. Der neue Präsident Joe Biden kann damit durchregieren und seine Ausbaupläne für erneuerbare Energien umsetzen. Rund zwei Billionen Dollar will er in den Ausbau der Kapazitäten und der zugehörigen Infrastruktur stecken. Nach dem Green New Deal der EU ist die Entwicklung in den USA der nächste Katalysator für "Green Tech"-Aktien. ...

