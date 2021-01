Köln (ots) - Ein bisschen Funk, ein bisschen Disco, dazu Retrosound und ganz viel Gefühl: die Newcomer-Band JEREMIAS erobert derzeit die Playlists unzähliger junger Menschen mit einem Sound, der die deutsche Musiklandschaft um eine bisher kaum gehörte Facette bereichert. Bisher standen die vier Jungs, die es im Januar auch auf die "New Music Hotlist 2021" geschafft haben, alleine in Bandformation auf der Bühne. Nun lädt das WDR Funkhausorchester die angesagte Indieband am 21. Januar 2021 zum gemeinsamen Online-Konzert in die Kölner Philharmonie ein. In der Jugendkonzertreihe "WDR@Philharmonie" werden die Songs von JEREMIAS im Orchesterarrangement zu hören sein - so klingt Pop mal anders.Das WDR Funkhausorchester präsentiert den Konzertabend gemeinsam mit 1LIVE. Moderator Simon Beeck führt in kurzen unterhaltsamen Videoclips durch das Konzert, das am 21. Januar 2021 um 19 Uhr im Livestream aus der Kölner Philharmonie übertragen wird: auf youtube.com/wdrklassik, facebook.com/wdrfunkhausorchester und musikvermittlung.wdr.de.Weitere Infos unter Musikvermittlung.wdr.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Bitte beachten Sie: Anfragen an die WDR Kommunikation richten Sie bitte an kommunikation@wdr.de.Die bisherige Adresse wdrpressedesk@wdr.de wird in Kürze deaktiviert.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4814673