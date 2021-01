Die Öl- und Heizölpreise sind mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet und verbleiben im Konsolidierungsmodus. Rohöl (Brent) pendelt um die Marke von 55 Dollar je Barrel. Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter billiger. Die Nachfrage nach Heizöl zieht überraschend deutlich an. Die Börsenstimmung schwankt auch in der neuen Woche ...

