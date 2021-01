Am deutschen Aktienmarkt haben sich nach einem schwächeren Handelsauftakt wieder Käufer eingefunden. Zur Stunde bewegt sich der DAX im Bereich von 13.800 Punkten. Während die US-Daten vom Freitag enttäuschten und das Infektionsgeschehen von Entspannung noch weit entfernt ist, sorgt das neue US-Konjunkturpaket von Joe Biden, der am Mittwoch sein neues Amt antreten will, für Kauflaune. Aus technischer Sicht wäre es wichtig, dass der deutsche Leitindex zeitnah das alte Hoch bei 13.795 zurückerobert. ...

