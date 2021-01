Wien (www.anleihencheck.de) - Die anstehende Zinssitzung der EZB dürfte wenig neue Erkenntnisse bringen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Immerhin sei am letzten Meeting das Maßnahmenbündel neu kalibriert und seither ausgiebig kommentiert worden. Präsidentin Lagarde dürfte einerseits die hohen unmittelbaren wirtschaftlichen Abwärtsrisiken betonen und gleichzeitig am Szenario einer Erholung im Verlauf des Jahres festhalten. Zudem werde sie einmal mehr die für lange Zeit anhaltende Einwirkung der Geldpolitik zur Gewährleistung günstiger Finanzierungsbedingungen betonen. Dies sei nicht nur als Verbalintervention zu verstehen, sondern spiegele den tatsächlichen geldpolitischen Impuls wider. Somit sähen die Analysten der RBI bei EUR-Zinsen und deutschen Anleiherenditen unmittelbar kein und im Jahresverlauf geringes Aufwärtspotenzial. ...

