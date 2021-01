Das Element Rhodium hat die Ordnungszahl 45 und ist ein silberweißes, hartes, unreaktives Übergangsmetall und zählt zusammen mit Cobalt, Iridium und Meitnerium zur Cobaltgruppe. Rhodium besitzt eine hohe Ähnlichkeit zu anderen Platinmetallen wie Platin oder Palladium. Dies betrifft beispielsweise die für Edelmetalle charakteristische geringe Reaktivität und eine hohe katalytische Aktivität.Rhodium wird daher, oft in Form von Legierungen, vorwiegend als Katalysator eingesetzt. Als wichtiger Bestandteil von Fahrzeugkatalysatoren wird es zur Reduktion von Stickoxiden eingesetzt. Auch in industriellen Prozessen zur Herstellung einiger chemischer Grundstoffe werden Rhodiumkatalysatoren genutzt. Weil Rhodium in der Natur nur sehr selten vorkommt und gleichzeitig eine breite Anwendung findet, zählt es zu den teuersten Metallen überhaupt.

Den vollständigen Artikel lesen ...