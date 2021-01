Die Gazprom-Aktie legt bereits seit November einen steilen Höhenflug hin. Nicht einmal die anhaltenden Verzögerungen beim Bau von Nord Stream 2 konnten den Anstieg stoppen. Heute hat der Wert jedoch schwach in die neue Handelswoche gestartet und schwankt um eine wichtige charttechnische Marke. So geht es nun weiter.Seit dem Mehrjahrestief am 2. November bei 3,22 Euro geht es für die Gazprom-Aktie steil nach oben. Von dort aus legte der Wert bis jetzt um über 50 Prozent zu und steht jetzt an der ...

