(shareribs.com) London 18.01.2021 - Der Goldpreis klettert zum Wochenauftakt leicht, bleibt aber unter dem Eindruck des festeren US-Dollars, der in den vergangenen Tagen wieder deutlich zulegen konnte. Die Investoren warten nun auf die nächsten fiskalpolitischen Schritte in den USA. In dieser Woche wird sich erneut vieles um die Entwicklungen in den USA drehen. Dort wird der neue Präsident unter schärfsten ...

